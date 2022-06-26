انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد: كلة نزل النهادرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد انخفاض بشكل جماعي في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 41.39 جنيه، بترجع 30 قرشًا

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 53.43 جنيه، 53.54 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 49.52 جنيه، بتراجع 1.01 جنيه

أما عن أسعار البيض اليوم الأحد فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 56.48 جنيه، بتراجع 22 قرشًا

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 57.97 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 65.83 جنيه، بانخفاض 32 قرشًا