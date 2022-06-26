: مجموعة السبع تتجه للاتفاق على سقف لأسعار النفط…

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 01:08 مساءً - – قال مصدر في الحكومة الألمانية يوم السبت، قبل ساعات من بدء قمة مجموعة السبع إن قادة الدول يجرون مناقشات “بناءة جدا” حول تحديد سقف محتمل لواردات النفط الروسية.

وأضاف المسؤول “نمضي على طريق ممهد للتوصل إلى اتفاق”.

وكان للعقوبات على قطاع الطاقة الروسية آثار جانبية تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مما أدى إلى زيادة أرباح روسيا من الصادرات حتى مع انخفاض الكميات.