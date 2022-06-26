انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 26-6-2022.. “البلدي مولع” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرصد “محتوى بلس”، سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 26 يونيو 2022، في إطار ما يقدمه الموقع لقرائه بشكل يومي، ولعل أسعار البيض من الأمور الهامة والمتابعات التي يحرص عليها المواطن المصري بشكل يومي كل صباح، وخلال اليوم، شهد سعر البيض استقرار نسبي، مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي، ليواصل البيض سعره المرتفع منذ مارس الماضي.

سعر البيض

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار البيض اليوم الأحد 26\6\2022، في المزرعة ولدى التجار

سعر البيض اليوم السبت

– سعر كرتونة البيض الأحمر الوَسَط بـ 58 جنيه، ويباع بسعر 65 جنيهاً للمستهلك

سعر كرتونة البيض الأحمر الكبير لـ 59 جنيهًا بالبورصة.

سعر طبق البيض البلدي في البورصة 62 جنيهًا وال30 بيضة يصل إلى 75 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر في المحلات 61 جنيهًا،

بيع البيضة بـ 3,5 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض الكبير بالبورصة 56,5 جنيهًا.

– سعر طبق البيض الأبيض في المحلات بـ 58 جنيهًا.

– كرتونة البيض الأبيض الوسط سجلت 56 جنيه.

– تباع البيضة بـ 2,50 جنيه.

– سعر البيضة بسعر 2,50 جنيه.