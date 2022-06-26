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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تونس تطلق أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 12:11 مساءً - وكالات _ أطلقت تونس اليوم السبت أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتكلفة 500 ألف يورو وبقدرة انتاج تناهز 200 كيلوات .
ونقلت وسائل اعلام عن بيان لوزارة الطاقة التونسية ان المحطة الفولطاضوئية العائمة تمتد على مساحة اجمالية تعادل 2500 متر مربع وستمكن سنويا من انتاج طاقة كهربائية تناهز 265 ميغاواط في الساعة الى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة عبر الحد سنويا من انبعاث 120 طنا من ثاني أكسيد الكربون.
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