انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-6-2022.. “الأسعار في العالي والتخزين نار” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال بورصة الدواجن اليوم مستمرة في أسعارها المرتفعة على المواطنين مقارنة بشهر فبراير الماضي، لترتفع أكثر من 20 جنيهًا في الكيلو الواحد، حيث سجلت اليوم الأحد 26-6-2022، استقرار نسبي وثبات على أسعار أمس، ورغم الاستقرار والثبات اليوم، إلا أن أسعار الفرخ ما زالت مرتفعة ومسألة التخزين أمر صعب على المواطن البسيط، حيث وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 50 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

سعر الدواجن البيضاء من 38 لـ 42 جنيها.

سجلت الدواجن البلدي 50 جنيها.

سجلت الفراخ الأمهات 31 جنيها.

البانيه بـ 85 جنيها.

الدبوس بـ 50 جنيها.

سعر الدواجن الساسو 44 جنيها.

باقي الدبوس بـ 40 جنيها.

الأوراك بـ 45 جنيها.

الأجزاء بـ 25 جنيها.

الكبد والقوانص بـ 38 جنيها.

كيلو الصدور بالعظم بـ 50 جنيها.