انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد.. “البصل ببلاش والطماطم بـ 4 جنيهات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 26-6-2022، مقارنة بأسعار أمس، حيث انخفضت العديد من السلع والأصناف اليوم أهمها البصل والطماطم والخيار والبطاطس والبطيخ والكنتالوب، وأيضًا انخفض الخوخ والعنب، وخلال تعاملات اليوم، يرصد “محتوى بلس” أسعار الخضار، في إطار ما يقدمه لقرائه بشكل يومي من خدمات من بينها أسعار السلع والمنتجات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم:

أسعار الخضار اليوم

– كيلو الليمون الأصفر بـ40 جنيهًا.

– كيلو الطماطم من 4 لـ 8 جنيهات بتراجع جنيه.

– كيلو الفلفل الألوان بـ30 جنيهًا.

– كيلو الباذنجان الرومي بـ 7 جنيهات.

كيلو ورق العنب البناتي بـ 20 جنيهًا بتراجع 5 جنيهات

– كيلو الكوسة بـ5 جنيهات بتراجع جنيهين.

– كيلو الجزر السكري بـ8 جنيهات.

– كيلو القلقاس بـ 10 جنيهات.

– كيلو الخيار البلدي بـ 8 جنيهات.

كيلو البامية بـ 30 جنيهًا

كيلو الفاصوليا الخضراء بـ 15 جنيهًا.

– كيلو الفلفل الأخضر البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الثوم البلدي الأحمر بـ 20 جنيهًا.

– كيلو الفلفل الأحمر بـ10 جنيهات.

– كيلو البطاطس ما بين 4 و 6 جنيهات.

– كيلو البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

– كيلو الخوخ السكري بـ15 جنيهًا.

– كيلو التفاح الأصفر اللبناني بـ 30 جنيهًا.

– كيلو الكنتالوب بـ 10 جنيهات.

كيلو المشمش بـ 20 جنيهًا.

– كيلو الموز البلدي بـ 17 جنيهًا

– كيلو العنب الأحمر بـ 15 جنيهًا.

– كيلو البرتقال البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو البرقوق بـ 30 جنيهًا للكيلو.

– كيلو التفاح البلدي بـ 15 جنيهًا.

– كيلو الأناناس بـ 8 جنيهات.