انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم البلدي في الأسواق اليوم الأحد.. “الأضاحي نار” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدي اليوم الأحد 26 يونيو 2022، استقرار نسبي مقارنة بأسعار أمس، كما شهدت الأضاحي ارتفاع كبير في الأسواق، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وموسم الأضاحي، ويرصد “دوت الخليج”، أسعار اللحوم والأضاحي اليوم، في إطار تلبية ما يحتاجه القراء بشكل يومي من خدمات، ومن بينها خدمة متابعة أسعار اللحوم.

أسعار اللحوم البلدي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم حسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء:

أسعار اللحوم اليوم

– سعر كيلو لحم البتلو بالعظم بـ 161 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الضأن بالعظم بـ 165 جنيهًا.

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير بـ 156 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الكندوز الصغير بـ 165 جنيهًا.

– سعر كيلو اللحم البلدي بـ 171 جنيهًا.

أسعار الأضاحي واللحوم الحية

– الكيلو الحي لضأن الماعز بـ 86 جنيهًا.

– الكيلو الحي لضأن الخراف بـ 82 جنيهًا.

أسعار الأضاحي في منافذ الزراعة

70 جنيها لكيلو البقري.

64 جنيهًا لكيلو الجاموسي.

75 جنيهًا لكيلو لحم الضأن.

أسعار الكبدة

– سعر كيلو الكبدة البلدي من 160 إلى 180 جنيهًا.

– سعر كيلو الكبدة الضأن من 180 إلى 200 جنيهًا.

– سعر كيلو اللحم الجملي = من 90 إلى 110 جنيهات.