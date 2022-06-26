انت الان تتابع خبر صدمة كبيرة| أسعار مواد البناء اليوم الأحد.. الحديد زاد 900 جنيه والأسمنت أكثر من 100 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم بشكل حاد خاصة سعري الحديد والأسمنت، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 26 يونيو 2022، حيث ارتفع حديد عز ما يقرب من 900 جنيه، وزاد الحديد الاستثماري ما يقرب من 500 جنيه، وزاد الأسمنت لأكثر من 100 جنيه مع بداية تعاملات اليوم.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد الاستثماري: 18225 جنيهًا، بزيادة 433.2 جنيه.

سعر طن حديد عز: 18572 جنيهًا، بزيادة 882.9 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1406 جنيهًا، بزيادة 107.6 جنيه.

أسعار مواد البناء أمس

سعر الحديد الاستثماري للطن: 177782 جنيهًا

سعر حديد عز للطن: 17689 جنيهًا

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1298 جنيهًا.

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13966 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8216 جنيهًا.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جنيه.