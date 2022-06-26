انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الأحد 26-6-2022.. “شوف عيار 21 بقى بكام” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزداد محركات البحث بتساؤل المواطنين يومًا بعد يوم عن سعر الذهب اليوم في مصر، حيث سجل اليوم الأحد 26 يونيو 2022، ثبات على أسعار أمس، دون تحرك جديد، في محال الصاغة، حسب ما استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” تقريرًا عن سعر الذهب اليوم بالمحال.

سعر الذهب اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يونيو 2022:

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1140 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1000 جنيه

سعر الذهب عيار 18 نحو 858 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 631 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 8020 جنيهًا

أسعار الذهب أمس السبت في مصر

سعر الذهب عيار 14

سجل نحو 631 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

سجل 1140 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

سجل 1000 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سجل نحو 858 جنيهًا