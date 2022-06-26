انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر 26-6-2022.. “فرصة أمام الحجاج” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-6-2022 أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار الريال يوم الخميس الماضي، وفي ظل توقف حركة البيع والشراء للعملات يومي الجمعة والسبت بسب إجازة البنوك الرسمية، ومع بداية التعاملات الأسبوعية ثبت سعر الريال السعودي على نفس أسعاره، ليواصل استقراره للأسبوع الثاني على التوالي في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى بنك مصر

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.