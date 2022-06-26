انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر 26-6-2022.. شوف بكام بعد الزيادة الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصري الأحد 26 يونيو 2022، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، ليتحرك مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي، وبعد توقف حركة التداول يومي الجمعة والسبت لإجازة البنوك، ويعود من جديد في الزيادة بقيمة تراوحت ما بين 10 إلى 13 قرشًا في بعض البنوك، وجاء في البنك التجاري الدولي أعلى سعر صرف للجنيه الاسترليني.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأحد 26-6-2022:

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك الإسكندرية

سجل نحو 22.90 جنيه للشراء، و23.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 22.90 جنيه للشراء، و23.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر

سجل نحو 22.90 جنيه للشراء، و23.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم لدى البنك التجاري الدوليCIB

سجل نحو 22.93 جنيه للشراء، و23.15 جنيه للبيع.