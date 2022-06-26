انت الان تتابع خبر تحرك سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الأحد 26-6-2022.. “زاد 10 قروش” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرك سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26-6-2022، وارتفع ما بين 4 إلى 10 قروش في بعض البنوك المصرية، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وبعد توقف حركة التداول يومي الجمعة والسبت بسبب الإجازة الرسمية للبنوك، ليعود الدينار الكويتي مجددًا في الارتفاع.

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26-6-2022:

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي

سجل 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي المصري

سجل 58.71 جنيه للشراء، و61.24 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل 58.71 جنيه للشراء، و61.24 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك الإسكندرية

سجل 57.41 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع بارتفاع 10 قروش