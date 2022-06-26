انت الان تتابع خبر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد بالبنوك.. “بنك CIB الأعلى” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26 يونيو 2022، وواصل ثباته على نفس أسعار الخميس الماضي، وفي ظل إجازة البنوك يومي الجمعة والسبت، لتستمر العملة الأمريكية في الاستقرار والثبات للأسبوع الثالث على التوالي بعد تحركها بضعة قروش.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الأحد 26-6-2022

سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري

سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، مقابل 18.70 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.