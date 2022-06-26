انت الان تتابع خبر سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه الأحد 26-6-2022.. “وصل لكام” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض موقع “دوت الخليج ”، سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26 يونيو 2022، في سوق التعاملات البنكية في بنوك مصر، في إطار ما يقدمه الموقع لقرائه وما يحتاجونه بشكل يومي من خدمات من بينها أسعار العملات المختلفة، تزامنًا مع بحث العديد من المواطنين عن سعر صرف الدرهم الإماراتي بشكل يومي، وخلال اليوم لم يشهد أي تغير عبر المواقع الرسمية للعديد من البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر:

البنك المركزي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

البنك الأهلي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.