انت الان تتابع خبر تحرك في أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأحد26-6-2022.. “اليورو والاسترليني في الزيادة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية، ارتفاعًا طفيفًا، أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26 يونيو 2022، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، وبعد توقف حركة التداول والتعاملات أمس السبت وأول أمس الجمعة، بسبب إجازة البنوك الأسبوعية، لتعود العملات في التحرك من جديد مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الأحد 26 يونيو 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه حسب تحديثات البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

سجل 18.7 جنيه للشراء، و 18.77 جنيهًا، ليستقر كما هو

سعر اليورو اليوم

سجل 19.67 للشراء، 19.84 جنيه للبيع بارتفاع 6 قروش في الشراء

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل 22.90 جنيه للشراء، 23.12 جنيه للبيع بارتفاع 13 قرشًا.

سعر الفرانك السويسري

19.42 للشراء و19.71 للبيع بارتفاع 12 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل 58.72 جنيه للشراء، و 61.24 جنيه للبيع بارتفاع 14 قرشًا

سعر الريال السعودي اليوم

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5جنيهات للبيع مستقرًا كما هو.