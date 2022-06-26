انت الان تتابع خبر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت.. ثابت في مكانه من الصبح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت 25 يونيو 2022 عند نفس الهبوط الذي جاء عليه في الصباح، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها جميع الشباب المقبلين على الزواج، ويريد معرفتها يومياً العديد من الأشخاص الذين يهتمون به لانه من المعادن الهامة.

الذهب مستقر من بداية التعاملات إلي نهايتها

وانخفضت أمس أسعار الذهب في نهاية التعاملات وهذا ما ثبت عليه مع بداية التعاملات الصباحية اليوم وختام اليوم في البورصة، ويريد معرفته العديد من الاشخاص الذين يريدون الحصول عليه بشكل مستمر لأنه من أبرز وأهم المعادن الاساسية التي لا يمكن الأستغناء غنها.

سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت

وأعلنت البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم السبت عن استقرار أسعار الذهب عند نفس الاسعار التي جاء عليها في الصباح، وهو يعتبر من الفرص المميزة أمام الكثير من العملاء الذين يريدون شرائه في العديد من الأوقات المختلفة.

انخفضت أسعار الذهب عيار 21 لـ 1004 جنيهات.

كما سجل الذهب عيار 24 لـ 1148 جنيه مصري.

وسجل الذهب عيار 18 سعر 861 جنيه مصري.

وسجل الجنيه الذهب سعر 8036 جنيه مصري.