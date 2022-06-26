مال وأعمال

هولندا تعتزم تقليص عدد الرحلات الجوية في مطار أمستردام

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هولندا تعتزم تقليص عدد الرحلات الجوية في مطار أمستردام من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 12:11 صباحاً - سبوتنيك نيوز _ أعلنت هولندا اعتزامها تقليص عدد الرحلات الجوية في مطار سخيبول في العاصمة أمستردام بسبب التلوث الضوضائي.

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وقالت الحكومة الهولندية في بيان إنها “تعطي الأولوية للتلوث الضوضائي”.

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وأوضحت أنها ستخفض عدد الرحلات السنوية إلى 440 ألف رحلة بدلا من 500 ألف رحلة التي تم الإعلان عنها قبل بدء الجائحة.

وذكرت الحكومة في رسالة للبرلمان أن خفض عدد الرحلات الذي من المقرر أن يبدأ في نوفمبر من العام المقبل، سيؤدي أيضا إلى “تقليل التلوث الضوضائي والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين”.

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من جانبه، علق مطار سخيبول على القرار بقوله إن “هناك الكثير من الأمور لا تزال غير واضحة”، لافتا إلى أنه يترتب عن ذلك “مخاطر كبيرة على جودة الشبكة”.

ويشكو السكان في محيط مطار سخيبول، وهي منطقة مكتظة بالسكان، بانتظام من التلوث الضوضائي من المطار.

كما عبروا عن مخاوفهم بشأن آثار الطيران على صحتهم والطبيعة والمناخ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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