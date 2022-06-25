لوفتهانزا الألمانية: صناعة الطيران لن تعود إلى طبيعتها قبل…

دبي - احمد فتحي في السبت 25 يونيو 2022 09:11 مساءً - وكالات _ أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران ، أنها لا تتوقع عودة صناعة الطيران إلى طبيعته قبل العام المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة لوفتهانزا، ديتليف كايزر:” للأسف لن نتمكن واقعيا من تحقيق تحسن على المدى القصير في الصيف”، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء حاليا يمكنه المساعدة سوى تخفيض عدد الرحلات.

وفي الوقت نفسه، قال كايزر إن هذه ليست مشكلة تخص ألمانيا وحدها بل إنها مشكلة بالنسبة للعالم كله، ” ونحن نتوقع أن الوضع سيعود إلى طبيعته بوجه عام في 2023″.

كما تتوقع شركة يورووينجز للطيران منخفض التكاليف المملوكة لمجموعة لوفتهانزا شطب المزيد من الرحلات والسبب في ذلك هو نقص عدد العاملين سواء في المطارات أو في الرقابة الأمنية أو لدى الشركات.

وأضاف كايزر أنه كان من الواضح بشكل مبكر للغاية أن النقص في عدد العاملين في قطاع صناعة الطيران سيكون مشكلة، وقال إن مطار فرانكفورت على سبيل المثال استثمر بشكل كبير في التوظيف لكن لوحظ أن التعيينات لا تتم بالشكل المنشود ورأى أن هذا الأمر ربما كان مرجعه أيضا إلى الفحوص الأمنية المشددة والخاصة بقطاع صناعة الطيران.

وتعتزم لوفتهانزا ويورووينجز استثناء الرحلات التقليدية لمقاصد العطلات من الإلغاءات بشكل كبير حيث ستتركز الإلغاءات على الرحلات داخل ألمانيا وأوروبا والتي تتوافر لها بدائل سفر أخرى مثل السفر عن طريق السكك الحديدية.