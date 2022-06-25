الخطوط السعودية: توطين مهن الطيران يستهدف توفير أكثر من 4…

دبي - احمد فتحي في السبت 25 يونيو 2022 08:05 مساءً - العربية نت _ قالت مجموعة الخطوط السعودية، إن قرار توطين الوظائف يستهدف توفير أكثر من 4 آلاف فرصة وظيفية في قطاع الطيران وسط الحرص والدعم المستمر على تنمية رأس المال البشري ورفع مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات.

وذكرت المجموعة أنها تولي اهتماماً كبيراً لتوطين الوظائف من أجل مواكبة التطوير الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في ظل الفرص الواعدة المنبثقة من برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، أن المجموعة أكملت توطين عدد من الوظائف المستهدفة في القرار بنسبة 100%، وستعمل على تحقيق النسب المستهدفة في الوظائف الأخرى قبل المدة المحددة، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد العُمر أن مجموعة الخطوط السعودية تضم ناقلين جويين هما: شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل؛ حيث بلغت نسبة توطين مهنة مساعد قائد الطائرة في شركة الخطوط السعودية 100% منذ العام 2020، بينما بلغت نسبة توطين مهنة قائد الطائرة 85%.