مباحثات أردنية بريطانية الأحد لبحث برامج الدعم

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رياض - احمد صلاح - تبدأ وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أماندا ميلينغ، يوم غد الأحد، زيارة للأردن، تعقد خلالها اجتماعات مع عدد من المسؤولين.

وتطلع الوزيرة ميلينغ بحسب بيان للسفارة البريطانية، على برامج المساعدات الإنسانية والتنموية البريطانية المقدمة للأردنيين واللاجئين في المملكة.

وتؤكد الوزيرة خلال زيارتها التي تستمر يومين، التزام المملكة المتحدة بشراكتها الاستراتيجية مع الأردن في المجالات الدبلوماسية والتنموية والاقتصادية، وبمجال التعاون الأمني بين البلدين.