انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد.. تعرف على أسعار الذهب السبت بعد انخفاضها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت اسعار بيع الذهب في السوق المحلي السبت 10 قروش، بحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، عند 37.40 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.90 دينارا لجهة البيع، وسط طلب متوسط.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 43.90 و 33.40 دينار على التوالي.