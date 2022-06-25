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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلينكن: الولايات المتحدة مستعدة لدعم أي حل دبلوماسي محتمل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 25 يونيو 2022 02:05 مساءً - روسيا اليوم _ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم أي حل دبلوماسي محتمل للصراع في أوكرانيا.
وأوضح بلينكين، خلال زيارة إلى ألمانيا، حيث سيقام مؤتمر قمة G7 يومي 26 و28 يونيو: “نحن على استعداد لدعم أي حل دبلوماسي محتمل (للنزاع في أوكرانيا)، ومع ذلك، نعتقد أن روسيا لم تظهر أي اهتمام بهذا”.
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن “ستواصل مناقشة استراتيجية التسوية الدبلوماسية لهذا الصراع مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة”، مع تعزيز القدرة الدفاعية للجيش الأوكراني، ونتيجة لذلك، موقف كييف في المفاوضات مع روسيا.
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