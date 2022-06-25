انت الان تتابع خبر سعر البيض اليوم السبت 25 يونيو 2022.. “يا بختك يا اللي اشتريت” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر البيض اليوم السبت 25 يونيو 2022، استقرار نسبي، مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي، ليواصل البيض سعره المرتفع منذ مارس الماضي، ويظل متزايد عن سعره الطبيعي بأكثر من 20 جنيهًا في الكرتونة الواحدة، حيث زادت أسعار البيض في مارس الماضي على إثر ارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وبعدها حتى الآن لا يزال السعر في العالي.

سعر البيض

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار البيض اليوم السبت 25\6\2022، في المزرعة ولدى التجار

سعر البيض اليوم السبت

سعر كرتونة البيض الأحمر الكبير لـ 59 جنيهًا بالبورصة.

– سعر كرتونة البيض الأحمر الوَسَط بـ 58 جنيه، ويباع بسعر 65 جنيهاً للمستهلك

سعر طبق البيض الأحمر في المحلات 61 جنيهًا،

بيع البيضة بـ 3,5 جنيه.

سعر طبق البيض البلدي في البورصة 62 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض الكبير بالبورصة 56,5 جنيهًا.

– سعر طبق البيض الأبيض في المحلات بـ 58 جنيهًا.

– كرتونة البيض الأبيض الوسط سجلت 56 جنيه.

– تباع البيضة بـ 2,50 جنيه.

– سعر البيضة بسعر 2,50 جنيه.