انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم السبت 25-6-2022.. “البلدي نار” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت بورصة الدواجن اليوم السبت 25-6-2022، استقرار نسبي في الأسعار مع بداية تعاملات الأسبوع، ورغم الاستقرار والثبات اليوم، إلا أن أسعار الفرخ ما زالت مرتفعة مقارنة بشهر فبراير الماضي، وبعد تحركها الكبير في شهر مارس الماضي، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن يترقب المواطنين تراجع الأسعار.

بورصة الدواجن اليوم

سعر الدواجن البيضاء من 38 لـ 42 جنيها.

سجلت الدواجن البلدي 50 جنيها.

سجلت الفراخ الأمهات 31 جنيها.

البانيه بـ 85 جنيها.

الدبوس بـ 50 جنيها.

سعر الدواجن الساسو 44 جنيها.

باقي الدبوس بـ 40 جنيها.

الأوراك بـ 45 جنيها.

الأجزاء بـ 25 جنيها.

الكبد والقوانص بـ 38 جنيها.

كيلو الصدور بالعظم بـ 50 جنيها.