انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 25-6-2022.. “خزّن بسرعة الطماطم” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض “دوت الخليج”، أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 25-6-2022، في إطار ما يقدمه لقرائه بشكل يومي من خدمات من بينها أسعار السلع والمنتجات، ويرصد سعر الخضار والفاكهة كل صباح، نظرًا لمتابعة شريحة كبيرة من المواطنين له بشكل مستمر.

أسعار الخضار والفاكهة

وخلال تعاملات اليوم الصباحية في أسواق الجملة والمحال التجارية، شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم انخفاض كبير في العديد من الأسعار خاصة الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان والبصل، كما تراجع الموز والتفاح والبطيخ والكانتالوب.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم:

أسعار الخضار اليوم

– كيلو ورق العنب البناتي بـ 20 جنيهًا بتراجع 5 جنيهات

– كيلو الكوسة بـ5 جنيهات بتراجع جنيهين.

– كيلو الجزر السكري بـ8 جنيهات.

– كيلو الليمون الأصفر بـ40 جنيهًا.

– كيلو الطماطم من 4 لـ 8 جنيهات بتراجع جنيه.

– كيلو الفلفل الألوان بـ30 جنيهًا.

– كيلو الباذنجان الرومي بـ 7 جنيهات.

– كيلو القلقاس بـ 10 جنيهات.

– كيلو الخيار البلدي بـ 8 جنيهات.

كيلو البامية بـ 30 جنيهًا

كيلو الفاصوليا الخضراء بـ 15 جنيهًا.

– كيلو الفلفل الأخضر البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الثوم البلدي الأحمر بـ 20 جنيهًا.

– كيلو الفلفل الأحمر بـ10 جنيهات.

– كيلو البطاطس ما بين 4 و 6 جنيهات.

– كيلو البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

كيلو المشمش بـ 20 جنيهًا.

– كيلو الموز البلدي بـ 17 جنيهًا

– كيلو العنب الأحمر بـ 15 جنيهًا.

– كيلو البرتقال البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو البرقوق بـ 30 جنيهًا للكيلو.

– كيلو التفاح البلدي بـ 15 جنيهًا.

– كيلو الأناناس بـ 8 جنيهات.

– كيلو الخوخ السكري بـ15 جنيهًا.

– كيلو التفاح الأصفر اللبناني بـ 30 جنيهًا.

– كيلو الكنتالوب بـ 10 جنيهات.