انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم البلدي في الأسواق اليوم السبت.. “مفاجأة في سعر أضاحي العيد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرصد “دوت الخليج”، أسعار اللحوم البلدي اليوم، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وموسم الأضاحي، في إطار تلبية ما يحتاجه القراء بشكل يومي من خدمات، ومن بينها خدمة متابعة أسعار اللحوم، حيث استقرت اليوم السبت مع بداية الأسبوع الجديد بشكل كبير، وبدأ العديد من التجار والجزارين في طرح بعض اللحوم بأسعار مخفضة، تمهيدًا لحجز زبائن في أيام عيد الأضحى، كما طرحت وزارة الزراعة في منافذها أسعارًا مخفضة للحوم واللحوم الحية.

أسعار اللحوم البلدي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم حسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء:

أسعار اللحوم اليوم

– سعر كيلو اللحم البلدي بـ 171 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم البتلو بالعظم بـ 161 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الضأن بالعظم بـ 165 جنيهًا.

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير بـ 156 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الكندوز الصغير بـ 165 جنيهًا.

أسعار الأضاحي واللحوم الحية

– الكيلو الحي لضأن الماعز بـ 86 جنيهًا.

– الكيلو الحي لضأن الخراف بـ 82 جنيهًا.

أسعار الأضاحي في منافذ الزراعة

70 جنيها لكيلو البقري.

64 جنيهًا لكيلو الجاموسي.

75 جنيهًا لكيلو لحم الضأن.

أسعار الكبدة

– سعر كيلو الكبدة البلدي من 160 إلى 180 جنيهًا.

– سعر كيلو الكبدة الضأن من 180 إلى 200 جنيهًا.

– سعر كيلو اللحم الجملي = من 90 إلى 110 جنيهات.