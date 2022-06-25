انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم السبت.. “مفاجأة كبيرة الحديد تراجع 650 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم بشكل حاد خاصة سعري الحديد والأسمنت، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 25 يونيو 2022، حيث انخفض سعر حديد عز ما يقرب من 650 جنيهًا، وسعر الحديد الاستثماري انخفض 111 جنيهًا، كما تراج سعر الأسمنت والخشب.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد الاستثماري للطن: 177782 جنيهًا، بتراجع 111 جنيها.

سعر حديد عز للطن: 17689 جنيهًا، بتراجع 650 جنيها.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1298 جنيهًا، بزيادة 28 جنيها.

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13966 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8216 جنيهًا.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جنيه.