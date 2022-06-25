انت الان تتابع خبر مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت 25-6-2022..”شوف عيار 21 بكام” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23 يونيو 2022، انخفاض بشكل ملحوظ، مقارنة بأسعار أمسِ الأربعاء، 22 يونيو 2022 في محال الصاغة، حسب ما استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” تقريرًا عن سعر الذهب في مصر اليوم، حيث انخفض الجنيه الذهب بقيمة 28 جنيها، وعيار 21 حوالي 19 جنيهًا تقريبًا.
سعر الذهب اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يونيو 2022:
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 14
سجل نحو 631 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24
سجل 1140 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21
سجل 1000 جنيها
سعر الذهب عيار 18
سجل نحو 858 جنيهًا
أسعار الذهب أمس الجمعة
سعر الذهب عيار 14
سجل نحو 671 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21
سجل 1007 جنيها
سعر الذهب عيار 18
سجل نحو 863 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24
سجل 1150 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب
سجل 8056 جنيهًا