انت الان تتابع خبر مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت 25-6-2022..”شوف عيار 21 بكام” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23 يونيو 2022، انخفاض بشكل ملحوظ، مقارنة بأسعار أمسِ الأربعاء، 22 يونيو 2022 في محال الصاغة، حسب ما استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” تقريرًا عن سعر الذهب في مصر اليوم، حيث انخفض الجنيه الذهب بقيمة 28 جنيها، وعيار 21 حوالي 19 جنيهًا تقريبًا.

سعر الذهب اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يونيو 2022:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 14

سجل نحو 631 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

سجل 1140 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

سجل 1000 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سجل نحو 858 جنيهًا

أسعار الذهب أمس الجمعة

سعر الذهب عيار 14

سجل نحو 671 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

سجل 1007 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سجل نحو 863 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

سجل 1150 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

سجل 8056 جنيهًا