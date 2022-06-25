انت الان تتابع خبر سعر السمك البلطي اليوم السبت 25 يونيو.. ” هتاكل وتتبسط بـ 10 جنيهات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر السمك البلطي اليوم السبت 25 يونيو 2022، تباين في سوق الجملة بالعبور بعد حالة التذبذب الذي شهدها خلال الأسبوع الماضي، ليستقر سعره مع بداية الأسبوع الحالي، وسجلت أسعار الأسماك اليوم بغالبية أصنافها الشعبية استقرار كبير وثبات حيث يستطيع المواطن شراء كيلو سمك قراميط ب10 جنيهات فقط، كما يعرض سعر البلطي الصغير على 20 جنيهًا أيضًُا.

سعر السمك البلطي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك البلطي اليوم وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية اليوم السبت 25 يونيو الجاري.

سعر السمك البلطي اليوم

سعر السمك البلطي مقاس 2 من 25 إلى 29 جنيها.

سجل سعر السمك البلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها.

سجل سعر البلطى الفيليه 30 إلى 160 جنيها.

سعر البلطي مقاس 1 ما بين 31 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

سجل البلطي قشر البياض 65 إلى 125 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

سجل الثعابين من 50 إلى 250 جنيها.

انخفض سعر القراميط جنيهين في الكيلو ليسجل 27 جنيهًا، و10 جنيهات للصغير.

سعر البوري يسجل 70 جنيهًا.

سجل سعر الجمبري الوسط 142 جنيهًا.

سعر الجمبري الصغير في الكيلو 98 جنيهًا.

سعر الماكريل المُجمد في الكيلو 46 جنيهًا.

سعر سمك موسى يسجل 125 جنيهًا.

ارتفع سعر البياض الوسط ليصل إلى 61 جنيهًا للكيلو.

ارتفع سعر البوري ليسجل 84 جنيهًا.