انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه 25-6-2022..”يا بخت اللي غير عملته بدري” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض “دوت الخليج”، سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-6-2022 أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية كل يوم، بسبب بحث الكثير من المواطنين الراغبين في معرفة سعر صرف عملة المملكة، وخلال صباح السبت، شهدت استقرارًا وثباتا على نفس أسعار الخميس الماضي، بسبب توقف حركة التداول والتعاملات الصباحية بسبب إجازة البنوك يومي الجمعة والسبت.

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى بنك مصر

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.