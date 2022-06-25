انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني في مصر اليوم السبت 25-6-2022..” بنك CIB الأعلى” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 25 يونيو 2022، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، وثبتت على نفس أسعاره المسائية، بسبب توقف حركة التداول والتعاملات الصباحية اليوم، بسبب إجازة البنوك يومي الجمعة والسبت.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر السبت 25-6-2022:

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك الإسكندرية

سجل نحو 22.77 جنيه للشراء، و23.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 22.77 جنيه للشراء، و23.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر

سجل نحو 22.77 جنيه للشراء، و23.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم لدى البنك التجاري الدوليCIB

سجل نحو 22.79 جنيه للشراء، و23.05 جنيه للبيع.