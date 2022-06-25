انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري السبت 25-6-2022.. “قاعد في العالي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، يتصدر سباق أسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل العملة المصرية، نظرًا لأهمية هذه العملة في العالم، وخلال صباح اليوم السبت، لم تشهد أي تغير عن سعر الخميس الماضي، بسبب توقف حركة التعاملات والتداول بسبب إجازة البنوك يومي السبت والجمعة.

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 25-6-2022:

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي

سجل 59.07 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع بارتفاع 11 قرشًا

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي المصري

سجل 58.67 جنيه للشراء، و61.27 جنيه للبيع بارتفاع 14 قرشًا

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل 58.67 جنيه للشراء، و61.27 جنيه للبيع بارتفاع 14 قرشًا

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك الإسكندرية

سجل 57.31 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع بارتفاع 12 قرشًا