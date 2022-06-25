انت الان تتابع خبر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 25-6-2022.. “الأمريكي طايح” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره، أمام الجنيه المصري اليوم السبت 25 يونيو 2022، وثبت على أسعار الخميس الماضي، بسبب إجازة البنوك يومي الجمعة والسبت وعدم وجود تعاملات اليوم، ليواصل استقراره في البنوك، أهمها بنكي الأهلي ومصر.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار اليوم 2السبت 25-6-2022