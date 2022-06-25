انت الان تتابع خبر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 25-6-2022.. “الأمريكي طايح” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره، أمام الجنيه المصري اليوم السبت 25 يونيو 2022، وثبت على أسعار الخميس الماضي، بسبب إجازة البنوك يومي الجمعة والسبت وعدم وجود تعاملات اليوم، ليواصل استقراره في البنوك، أهمها بنكي الأهلي ومصر.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري
سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، مقابل 18.70 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.