بالفيديو.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري.. “شوف واعرف بكام”

انت الان تتابع خبر سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري.. “شوف واعرف بكام” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرصد موقع “محتوى بلس”، سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 25 يونيو 2022، في مصر، مقابل الجنيه المصري، وسط بحث العديد من المواطنين عن سعر سرفه بشكل يومي، وخلال اليوم لم يشهد أي تغير عبر المواقع الرسمية للعديد من البنوك، وثبت على أسعار الخميس الماضي، في ظل إجازة البنوك يومي الجمعة والسبت.

سعر الدرهم الإماراتي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر:

البنك المركزي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

بنك مصر

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

البنك الأهلي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.