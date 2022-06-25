انت الان تتابع خبر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم السبت 25-6-2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 25 يونيو 2022، وشهدت ثبات كبير مقارنة بآخر تعاملات مسائية ليلة الخميس الماضي، وفي ظل إجازة البنوك وشركات الصرافة يومي الجمعة والسبت وتوقف حركة التعاملات، ليثبت سعر الصرف لكل العملات أمام الجنيه على أسعار الخميس الماضي.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم السبت 25 يونيو 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه حسب تحديثات البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

سجل 18.7 جنيه للشراء، و 18.77 جنيه.

سعر اليورو اليوم

سجل 19.61 للشراء، 19.86 جنيه للبيع بارتفاع 9 قروش.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل 22.77 جنيه للشراء، 23.07 جنيه للبيع.

سعر الفرانك السويسري

19.33 للشراء و19.59 للبيع بارتفاع 12 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل 58.67 جنيه للشراء، و 61.27 جنيه للبيع بارتفاع 14 قرشًا

سعر الريال السعودي اليوم

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5جنيهات للبيع.