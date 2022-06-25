انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الجمعة .. انخفاض سعر الجرام بعد تثبيت الفائدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، الموافق 24 يونيو 2022 انخفاض في سوق الصاغة المصرية مع بدء تعاملات اليوم، تزامنا مع استقرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، ويبحث الكثير عن تلك الأسعار خلال التعاملات الصباحية والتي تكون غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 يونيو بسوق الصاغة:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 1146 جنيه.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مبلغ 1002 جنيه.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل 855 جنيه.

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم عند نحو 8016 جنيه.

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35526 جنيه.

وبينما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1146 جنيه ويكون بوزن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب عالميا خلال التعاملات اليوم نحو 1826 دولار.