إيطاليا تخفض اعتمادها على الغاز الروسي إلى 25%

دبي - احمد فتحي في السبت 25 يونيو 2022 01:08 مساءً - وكالات _ قال رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجي، اليوم الجمعة، إن إيطاليا نجحت في تقليص اعتمادها على الغاز المستورد من روسيا إلى 25% من 40% العام الماضي، بفضل جهود تنويع الموردين التي بدأت بعد غزو أوكرانيا.

وأعلن دراجي للصحافة الإيطالية في بروكسل بعد القمة الأوروبية أن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الحرب بدأت تؤتي ثمارها. بدأ موردو الغاز الآخرون باستبدال الغاز الروسي».

ولخفض اعتمادها على روسيا، وقعت إيطاليا في أبريل اتفاقا مهما مع الجزائر بشأن زيادة إمدادات الغاز. كما أجرت مباحثات مع قطر وأنغولا والكونغو وموزمبيق.

بالإضافة إلى ذلك «نحن نستعد لفصل الشتاء بالطبع» و«التخزين يسير على ما يُرام» وفقاً لدراغي. وتابع، أن الإجراءات التي خططت لها إيطاليا «تضمن عدم حدوث أزمة» غاز «خلال الشتاء».

وفقاً لوزير الانتقال البيئي روبرتو تشينغولاني يبلغ المخزون الإيطالي حالياً 55%، ومن المفترض أن يصل إلى 90% بحلول نهاية العام. وقال الجمعة في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا»، «أصبحنا بعيدين عن الخطر».