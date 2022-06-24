وزير المالية: كل الدعم لأشقائنا بالسودان للاستفادة من…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 يونيو 2022 11:10 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الاستقرار ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التى تحققها مصر الآن.

وأوضح أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر، الذي أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعائمه، ما نجحنا في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى مكن اقتصادنا من الصمود في مواجهة جائحة «كورونا»، وما تبعها من تحديات عالمية.

وقال معيط، خلال لقائه مع محمد على مصطفى أمين عام ديوان الضرائب السودانية، بحضور الدكتور السفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، إننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حق الدولة.

أضاف وزير المالية ، أن ذلك يسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحًا أننا مستعدون لتقديم كل الدعم لأشقائنا في السودان، بما يمكنهم من الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير ومكينة المنظومة الضريبية بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية .

وأشاد محمد على مصطفى أمين عام ديوان الضرائب السودانية، ببرامج التعاون بين البلدين التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الضريبي بالسودان، ورفع كفاءة التحصيل، معربًا عن تطلعه للاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

واتفق الجانبان على تجديد بروتوكول التعاون بين السودان ومركز التدريب الضريبي، وزيادة البرامج التدريبية في المجال الضريبى.

وفى حضور ممثلي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فقد أبدى الوزير اهتمامه بمقترح عقد ورشة عمل للخبراء من وزارات مالية دول شمال أفريقيا للاستفادة من التجربة المصرية في مجال أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء.