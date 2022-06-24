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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد دبي ينمو 5.9% في الربع الأول بقيمة إجمالية تتجاوز 100… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 يونيو 2022 09:11 مساءً - سي إن بي سي .. نما اقتصاد دبي بنسبة 5.9% في الربع الأول من 2022، وبقيمة إجمالية تصل إلى 102 مليار درهم بدعم نشاطي النقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والمطاعم، حيث ساهم القطاعان إيجاباً بنسبة 93% من النمو المتحقق.
ونما نشاط النقل والتخزين في الربع الأول من العام الجاري نمواً حقيقياً بلغ 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
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