اقتصاد دبي ينمو 5.9% في الربع الأول بقيمة إجمالية تتجاوز 100…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 يونيو 2022 09:11 مساءً - سي إن بي سي .. نما اقتصاد دبي بنسبة 5.9% في الربع الأول من 2022، وبقيمة إجمالية تصل إلى 102 مليار درهم بدعم نشاطي النقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والمطاعم، حيث ساهم القطاعان إيجاباً بنسبة 93% من النمو المتحقق.

ونما نشاط النقل والتخزين في الربع الأول من العام الجاري نمواً حقيقياً بلغ 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.