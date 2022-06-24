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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إغلاق صناعات بسبب نقص الغاز من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 يونيو 2022 07:08 مساءً - – قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمجلة دير شبيجل، إن بلاده ستتجه نحو نقص في احتياجاتها من الغاز إذا استمر انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوال.
وحذر وزير الاقتصاد، أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي من الغاز في الشتاء.
وذكرت دير شبيجل يوم الجمعة أن هابيك أشار إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانة للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز، محذرا من أنه لن يتسنى امتصاص جميع التداعيات.
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