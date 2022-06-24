مال وأعمال

وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إغلاق صناعات بسبب نقص الغاز

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إغلاق صناعات بسبب نقص الغاز من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 يونيو 2022 07:08 مساءً - – قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمجلة دير شبيجل، إن بلاده ستتجه نحو نقص في احتياجاتها من الغاز إذا استمر انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوال.

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وحذر وزير الاقتصاد، أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي من الغاز في الشتاء.

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وذكرت دير شبيجل يوم الجمعة أن هابيك أشار إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانة للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز، محذرا من أنه لن يتسنى امتصاص جميع التداعيات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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