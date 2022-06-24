: أوبك+ تلتزم بخطة زيادة إنتاج النفط في اجتماعها…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 يونيو 2022 06:11 مساءً - قالت مصادر إن أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها، بما في ذلك روسيا، ستلتزم على الأرجح بخطة تسريع زيادة إنتاج النفط في أغسطس على أمل تخفيف ارتفاع أسعار النفط وضغوط التضخم.

وتعقد أوبك+ اجتماعها المقبل في 30 يونيو وسيركز في الغالب على سياسات الإنتاج في أغسطس.

وقال مصدر من المجموعة أوبك+ لن تغير الخطط في اجتماع هذا الشهر». وأدلت أربعة مصادر أخرى بتصريحات مماثلة.

وفي اجتماعها الأخير في الثاني من يونيو، اتفقت المجموعة المعروفة باسم أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في يوليو – أو 0.7% من الطلب العالمي- وبنفس المقدار في أغسطس، ارتفاعاً من زيادة أولية 432 ألف برميل في اليوم على مدى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر.

ويأتي هذا التحرك بعد ضغط مارسه الغرب على مدى شهور لمعالجة نقص الطاقة على مستوى العالم والذي زادته سوءاً العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. ورحبت واشنطن بهذا التحرك.

وسيقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو بأول زيارة له للرياض بعد مرور عامين على توتر العلاقات بين البلدين.

واقترب النفط هذا العام من ذروة غير مسبوقة بلغت 147 دولاراً للبرميل في 2008 على الرغم من تراجع سعره من ذلك الحين إلى 111 دولاراً للبرميل بسبب مخاوف من خطورة حدوث ركود ومدى تأثر الطلب على الوقود برفع أسعار الفائدة.

ووافقت أوبك+ على تخفيض كميات قياسية من الإنتاج في 2020 حين قللت الجائحة الطلب على النفط. وحين ينتهي الاتفاق في سبتمبر، سيكون لدى المجموعة طاقة احتياطية محدودة لزيادة الإنتاج بشكل أكبر.

وتجد المجموعة صعوبات في تحقيق أهداف الزيادة الشهرية بسبب إحجام دول أعضاء في أوبك عن الاستثمار في حقول النفط بالإضافة إلى نقص الإنتاج الروسي في الآونة الأخيرة.