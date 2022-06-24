الجزائر تتوقع ارتفاع صادرات النفط والغاز إلى 50 مليار دولار…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 يونيو 2022 01:08 مساءً - وكالات _ نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس مجموعة الطاقة الوطنية سوناطراك، قوله إن من المتوقع أن يرتفع دخل الجزائر من صادرات النفط والغاز 50 مليار دولار بنهاية 2022.

كان حجم الصادرات بلغ 35.4 مليار في العام الماضي، حسبما أوردته الوكالة الرسمية نقلًا عن توفيق حكار رئيس سوناطراك.

وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن تزود الجزائر إيطاليا بـ 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنوياً على أقصى تقدير.