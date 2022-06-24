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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إدارة بايدن تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 يونيو 2022 10:08 صباحاً - سبوتنيك نيوز _ كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الإعلان، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 500 مليون دولار.
ونقلت الشبكة عن مسؤول مطلع أنه من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن اليوم، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وأضافت “من المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات الجديدة منظومات راجمات صواريخ من طراز “هيمارس” وذخيرة مدفعية بقيمة إجمالية تقارب الـ 500 مليون دولار”.
في الإطار ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن بلاده ترصد بدقة استخدام الأسلحة الغربية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق في تأكيدات كييف لبرلين باستخدام الأسلحة الألمانية بهدف الدفاع فقط، وأنها لن تستخدمها في قصف الأراضي الروسية: “نحن نرصد بدقة جميع مراحل استخدام هذه الأسلحة، لذلك، إذا وصل أي من هذه الأسلحة إلى الخطوط الأمامية ولم تدمره قواتنا، فسوف نتتبع كيفية استخدامه”.
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