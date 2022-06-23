انت الان تتابع خبر بعد أزمة غاز.. دولة اوروبية ترفع مستوى التأهب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفعت ألمانيا، الخميس، مستوى التأهب، بموجب خطتها الطارئة بشأن تأمين إمدادات الغاز، ما قرّب البلاد خطوة من التقنين، عقب انخفاض بنسبة 60% في عمليات التسليم من موسكو عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.

وقال وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك في مؤتمر صحافي:" نحن نواجه أزمة غاز. الغاز أصبح الآن سلعة نادرة".

وفي إطار المرحلة الثانية من الخطة، ستكون الحكومة قادرة على "دعم" الجهات الفاعلة في السوق لمواجهة الأسعار المرتفعة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة، فستسمح للبلاد بتنظيم تقنين.

وأشار هابيك إلى أن روسيا تستخدم الغاز "كسلاح" ضدّ ألمانيا، ردًا على دعم الغرب لأوكرانيا منذ بداية عمليات موسكو العسكرية لها.

ولفت هابيك إلى أن مستوى التأهب الثاني، أي المرحلة الثانية من خطة الطوارئ للحكومة، يعكس "تدهورًا كبيرًا في وضع إمدادات الغاز".

وفي هذا المستوى، لا تزال ألمانيا تُعدّ قادرة على "إدارة" الوضع في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن العائلات "يمكنها أن تحدث فرقًا" من خلال توفير الطاقة، في وقت تطلق ألمانيا حملة للحثّ على اعتماد خطوات لتوفير الغاز.

وما زالت ألمانيا تستورد 35 بالمئة من حاجاتها من الغاز من روسيا، فيما كانت هذه النسبة 55 بالمئة قبل الحرب التي اندلعت في 24 شباط .