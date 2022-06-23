انت الان تتابع خبر سعر البندورة والباذنجان يقترب من الصفر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الخميس، 3096طنا، منها 2259طن خضار 673طن فواكه و163طنا من الورقيات، بحسب لنشرة السوق المركزي.

وحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، جاءت أسعار أبرز الأصناف كالتالي:

الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 7 إلى 15قرشا.

والزهرة بين 10إلى 25قرشاً.

والبصل الناشف بين 15إلى 25قرشاً.

والبطاطا بين 20 إلى 35قرشاً.

والبندورة بين 7 إلى 15قرشاً.

والجزر بين 20 إلى 30 قرشاً.

والخيار بين 15إلى 30قرشاً.

والكوسا بين 20 إلى 35 قرشاً.

والليمون بين 40 إلى 60 قرشاً.

والموز البلدي بين 50 إلى 70قرشاً.

والبطيخ بين 15 إلى 25قرشاً.