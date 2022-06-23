انت الان تتابع خبر تثبيت الفائدة.. تعرف على أعلى شهادات ادخار بالبنوك المصرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البنك المركزي المري؛ اليوم الخميس؛ تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض؛ لتبقى عند

عند 11.25% و 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%. وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

وعقب قرار البنك المركزي؛ بتثبيت أسعار الفائدة؛ بدأ الكثيرون البحث عن أعلى فائدة على الشهادات الادخارية في البنوك؛ والتي يوضحها التقرير التالي:

الشهادة البلاتينية الشهرية

يقدم البنك الأهلي الشهادة البلاتنية؛ بعائد شهريًا 14 % لمدة 3 سنوات؛ وتبدأ بقيمة 1000 جنيه؛ ويتم احتساب عائدها بداية من تارخ الاكتتاب؛ وتسمح لحاملها الاقتراض بضمان الشهادة واسترداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب.

الشهادة الخماسية

يقدمها البنك الأهلي بحد أدني 1000 جنيه؛ بعائد شهري بنسبة 12.25% وبمدة تصل إلي 5 سنوات؛ وتضمن لحاملها الاقتراض بضمان الشهادة واسترداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب.

شهادة القمة

يقدمها بنك مصر؛ بقيمة 1000 جنيه كحد أدني؛ بعائد 14 % ولمدة 3 سنوات؛

بنك مصر؛ ويتم احتساب عائدها بداية من تارخ الاكتتاب؛ وتسمح لحاملها الاقتراض بضمان الشهادة واسترداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب.

شهادة البريمو الخماسية

يقدمها بنك القاهرة بقيمة 1000 جنيه كحد أدني؛ بعائد 13.5 % ولمدة 5 سنوات؛ ويتم احتساب عائدها بداية من تارخ الاكتتاب؛ وتسمح لحاملها الاقتراض بضمان الشهادة واسترداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب.

شهادة البريمو الثلاثية

ييقدمها بنك القاهرة والاكتتاب في تلك الشهادة بقيمة 1000 جنيه كحد أدني وبعائد 13.5% لمدة 3 سنوات ويتم احتسابه كل 3 شهور من تاريخ الاكتتاب و تضمن لحاملها مجموعة من المزايا أبرزها الاقتراض بضمانها و استرداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب .

شهادة البريمو الشهرية

ويقدمها بنك القاهرة ويتم الاكتتاب في تلك الشهادة بقيمة 1000 جنيه كحد أدني وبعائد13.25% لمدة 3 سنوات ويتم احتسابه كل شهر من تاريخ الاكتتاب و تضمن لحاملها مجموعة من المزايا أبرزها الاقتراض بضمانها و استرداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب .

الشهادة الخماسية الشهرية وربع سنوية ونصف سنوية

ايقدمها لبنك التجاري الدولي CIB بعائد يتراوح ما بين 13 % إلى 13.5 % حسب نوع الشهادة ومدتها تيلغ 5 سنوات؛وتسمح لحاملها الاقتراض بضمان الشهادة واسترداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب.