انت الان تتابع خبر إلحق اشتري..هبوط في أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر؛ هبوط خلال تعاملات اليوم الخميس؛ وذلك بمقدار جنيهين؛ مع انخفاض أسعار المعدن عالميًأ أيضًا.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الهبوط 1008 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بعد الهبوط 862 جنيهًأ.

بينما هبط سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1150 جنيهًأ.

كما هبط سعر جرام ال1هب عيار 14 إلى 671 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

كما هبط أيضًا سعر الجنيه الذهب إلي 8048 جنيهًأ؛ مع اختلافات بسيطة من تاجر إلى أخر.

تثبيت سعر الفائدة

جاء ذلك تزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري؛ الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير؛ خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس؛ لتبقى عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.