أي صاغة تستعد لإطلاق أكبر معرض ذهب في مصر مخصص للجمهور

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 10:09 مساءً - أعلنت شركة “أي صاغة” عن استعدادها لإطلاق أكبر معرض ذهب في مصر مخصص للجمهور، وسيضم عدد كبير من تجار ومحال الذهب.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات، إن المعرض سيعطي فرصة للمحال للتعامل بشكل مباشر مع أعداد كبيرة من الجمهور، كما أنه سيكون فرصة أيضا للمستهلك للتعرف على كل ما هو جديد من التصميمات والموديلات، وسيخلق منافسة قوية لصالح كافة الأطراف.

وأضاف أن هذا المعرض سيكون الأول من نوعه الذي يضم عدد كبير من الشركات يضاهي المعارض الكبرى بباقي القطاعات ومخصص للمستهلك، فيما تركز المعارض الحالية على الشركات والتجار فقط.

وأوضح أن الشركة ستفتح باب التسجيل للمحال للحجز للمشاركة بالمعرض، لافتًا إلى أنه لم يتحدد بعد موعد إطلاق المعرض.