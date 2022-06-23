مال وأعمال

عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي يسجل ارتفاعا قياسيا في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي يسجل ارتفاعا قياسيا في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 09:11 مساءً - – قفز عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي إلى معدل قياسي في الربع الأول وسط زيادة في واردات السلع مع قيام الشركات بتجديد مخزوناتها لتلبية الطلب المحلي القوي.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها، تسارع إلى 29.6 بالمئة إلى 291.4 مليار دولار في الربع الماضي.

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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 273.5 مليار دولار.

وتمثل الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه أكبر نسبة منذ الربع الثالث لعام 2008، وزادت من 3.7 في المئة في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر .

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لكن العجز لا يزال دون ذروة 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي التي بلغها في الربع الرابع لعام 2005.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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