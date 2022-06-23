نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضامن تطالب تجار الذهب بتقديم خصومات للحاصلين على تدريب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 09:11 مساءً - قالت الدكتورة راندا فارس ، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنسق حاليا مع تجار الذهب لتقديم خصومات للحاصلين على تدريب «مودة».

وأشارت «فارس» خلال ملتقى جواهرجية مصر الذي تنظمه شركة «آي صاغة»، إن المبادرة تستهدف التوسع وإيجاد شراكات مع القطاع الخاص بما يحقق مكاسب للطرفين، ومنها تعريف تجار الذهب بالمستهلكين، وزيادة الإقبال عليهم فور معرفة الشباب بأنه يوجد تخفيضات لدى تجار بعينهم.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف التصدي لمؤشر الطلاق المرتفع، ومساعدة الشباب المقبلين على الزواج في اختيار شريك الحياة على أسس سليمة ، وزيادة الوعي والدراية بتجربة الزواج بشكلها الفعلي.

ولفتت إلى انه تم إطلاق منصة في ديسمبر 2019 وتخطت عدد المنضمين إليها والذين حصلوا على تدريب نحو 4.4 مليون مواطن، وفي نهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة.

وأضافت أن مبادرة «مودة» تتناول موضوعات كثيرة هدفها الحفاظ على كيان الأسرة والتصدي لارتفاع حالات الطلاق، ومساعدة الشباب على آليات إيجاد حلول للمشكلات.

وأوضحت أن نشر المبادرة هو دور مجتمعي ، فالأسرة هي نواة المجتمع ، مطالبة تجار قطاع الذهب بنشر المبادرة من خلال توعية الشباب المقبلين على الزواج والذي يذهبون لاقتناء الذهب ، وأن من يذهب للشراء ولديه ما يثبت بحضور دورات “مودة” يتم تقديم الخصم المناسب له .

ومن جانبها قالت وهاد سمير، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية وعضو المجلس القومي للمرأة ، إن السيدات التي تعمل بمجال الذهب والفضة كثيرة، كما يوفر المجلس للسيدات بالقرى السجلات لاستخراج بطاقة رقم قومي حتى تنضم للمنظومة الرسمية.

وأشارت إلى أن السيدات زادت رغبتها في تصنيع الحلي، مشددة على أهمية توفير قاعدة بيانات تضم كافة السيدات العاملة بالقطاع، للقضاء على الاقتصاد الموازي وانضمامهم للاقتصاد الرسمي .

وطالبت «وهاد»، بتوفير الخامات للسيدات من خلال شركة أو مؤسسة لديها قدرة على التقسيط للعاملات في الفضة أو الذهب ، وذلك بعدما توسعت السيدات في مجال الذهب والمشغولات خلال فترة تفشي كورونا واتجهت إلى بيع المصنوعات اليدوية ، كما يجب أن تخصص شركات في نقل المنتجات من المنتجين إلى المستهلكين.